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Роналду потерял лидерство в списке бомбардиров отбора Евро-2024

Лукаку вышел на первое место в списке бомбардиров отбора Евро-2024

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PressFocus/Reuters

Футболист сборной Бельгии Ромелу Лукаку обошел португальца Криштиану Роналду в списке бомбардиров отбора Евро-2024.

В матче против Азербайджана, который состоялся 19 ноября, Лукаку оформил покер, а его команда победила со счетом 5:0.

Теперь Лукаку занимает первое место в списке бомбардиров отборочного турнира с 14 забитыми мячами. Роналду располагается на втором месте (10). Замыкает тройку футболист сборной Франции Килиан Мбаппе, забивший девять мячей.

Сборная Бельгии завоевала путевку на Евро-2024, заняв первое место в своей группе. Со второго места на Евро попала национальная команда Австрии.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

20 ноября россияне проведут товарищескую игру против национальной команды Кубы.

Ранее футбольный тренер ответил на вопрос, должна ли жить сборная России.

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