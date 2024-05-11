«Ливерпуль» потерял шансы на чемпионство в Англии

«Ливерпуль» потерял математические шансы на то, чтобы выиграть Английскую премьер-лигу (АПЛ) в сезоне-2023/24.

Это произошло после того, что 11 мая «Манчестер Сити» в матче 36 тура чемпионата победил «Фулхэм» со счетом 4:0. Таким образом, у «горожан» за два тура до конца 85 баллов, а «Ливерпуль» отстает на семь очков. В чемпионской гонке остался только «Арсенал», в активе которого 83 очка.

Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

Примечательно, что это последний сезон в клубе для главного тренера Юргена Клоппа, он покинет команду после завершения сезона. Он работает в английском «Ливерпуле» с осени 2015 года. Под его руководством «красные» выиграли Английскую премьер-лигу (АПЛ), Лигу чемпионов, клубный чемпионат мира, Кубок английской лиги, Кубок Англии и Суперкубок УЕФА.

«Я не живу нормальной жизнью слишком долго. Не хочу ждать, пока стану слишком стар для нормальной жизни. Мне нужно хотя бы попробовать, чтобы понять, как это и буду ли я по этому скучать», — объяснил Клопп свое решение.

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