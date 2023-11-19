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«Локомотив» в ретро-матче обыграл ЦСКА

«Локомотив» со счетом 1:0 переиграл ЦСКА в ретро-матче

В ретро-матче, посвященному 21-летию «Золотого матча» между столичными «Локомотивом» и ЦСКА за чемпионский титул, «железнодорожники» оказались сильнее своих оппонентов.

Встреча прошла в Черкизове на «РЖД Арене» в присутствии более 11 тысяч человек и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Матч проходил в формате двух таймов длительностью по 40 минут. Единственный гол в матче забил полузащитник «Локомотива» Дмитрий Лоськов, поразивший ворота Руслана Нигматуллина на 56-й минуте игры.

В стартовом составе «Локомотива» вышли Поляков, Родолфо, Смертин, Джанашия, Лоськов, Сычев, Сенников, Саркисян, Гуренко, Билялетдинов. У ЦСКА в основе появились Нигматуллин, Корнаухов, Березуцкий, Гусев, Кириченко, Красич, Жирков, Лайзанс, Попов, Алдонин, Кусов.

Главными тренерами команд были Валерий Газзаев и Юрий Семин.

В «Золотом матче» — 2002 победу с таким же счетом одержал «Локомотив», завоевав первый чемпионский титул в своей истории. Единственный мяч в той встрече также забил Дмитрий Лоськов.

Ранее сообщалось, что гол защитника «Спартака» Срджана Бабича вывел Сербию на Евро-2024.

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