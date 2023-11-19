Звездный боец UFC заявил, что Кадыров помог ему вернуться к жизни

Звездный боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хамзат Чимаев на своей странице в социальных сетях опубликовал пост, в котором заявил, что глава Чечни Рамзан Кадыров помог ему вернуться к жизни.

«Этот человек помог мне вернуться к жизни. Не только мне — и всему Чеченскому народу. Хотелось бы поблагодарить за все, что он сделал и делает для нас и нашего народа», — написал Чимаев.

23 октября стало известно, что Кадыров подарил бойцу Чимаеву «Гелендваген» за победу на турнире UFC.

21 октября Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, во всех из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее гендиректор «Ахмата» рассказал, заставляют ли футболистов смотреть бои Чимаева.