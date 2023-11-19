Овечкин сбил с ног двух русских соперников

«Вашингтон Кэпиталз» на домашнем стадионе «Кэпитал Уан-Арена» принимал «Коламбус Блю Джекетс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

По ходу встречи капитан столичной команды Александр Овечкин сбил с ног российских игроков «Коламбуса» Егора Чинахова и Кирилла Марченко.

Матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. Овечкин забросил пятую шайбу в нынешнем сезоне. Также в составе победителей белорус Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. У «Коламбуса» одну из шайб забросил россиянин Иван Проворов.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.

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