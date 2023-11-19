Овечкин приблизился к рекорду Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» отметился заброшенной шайбой.

Матч завершился победой «Кэпиталз» со счетом 4:3. В составе победителей белорус Алексей Протас отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами. У «Коламбуса» одну из шайб забросил россиянин Иван Проворов.

Для Овечкина заброшенная шайба в матче с «Коламбусом» стала 827-й за всю карьеру в НХЛ. Отставание от Уэйна Гретцки, который является рекордсменом лиги по этому показателю, составляет теперь 67 шайб. На третьем месте расположился Горди Хоу, который за свою карьеру в НХЛ отличился 801 раз.

В текущем сезоне Овечкин провел в НХЛ 15 матчей, отметившись пятью заброшенными шайбами и семью результативными передачами. «Вашингтон» после игры с «Блю Джекетс» продлил свою победную серию до четырех побед подряд. Команда идет шестой в Восточной конференции.

Ранее сообщалось, что Артемий Панарин установил два исторических рекорда НХЛ.