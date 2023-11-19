Панарин установил два исторических рекорда НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин отметился заброшенной шайбой в матче против «Нью-Джерси Дэвилз». Россиянин продлил свою результативную серию в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ) до 15 матчей подряд.

Таким образом, он установил новый рекорд «Рейнджерс» по продолжительности результативной серии со старта чемпионата, превзойдя достижение Рода Жильбера, который набрал очки в 14 стартовых матчах подряд в сезоне-1972/73. Также россиянин по аналогичному показателю стал лучшим в истории НХЛ среди всех российских игроков. До этого рекорд принадлежал Дмитрию Квартальнову. Он остановился на 14 стартовых матчах подряд с результативными действиями в сезоне-1992/93.

Всего в текущем сезоне россиянин принял участие в 15 матчах НХЛ, отметившись девятью заброшенными шайбами и 16 результативными передачами.

Лидирует в лиге по системе гол+пас российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров. У него 13 заброшенных шайб и 14 ассистов. На втором месте идет Джей Ти Миллер из «Ванкувера» 10+17. Тройку лучших замыкает еще один представитель «Ванкувера» Эллиас Петтерссон (8+19).

Ранее две шайбы Кучерова помогли «Тампе» отыграться с 0:2 и вырвать победу у «Эдмонтона».