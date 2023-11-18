Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Стало известно название нового медиаклуба команды РПЛ

Медиакоманда «Пари НН» получила название «Почти Любители»

close
100%
ФК «ПАРИ НН»/Павел Новиков

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» ответила на вопросы издания Legalbet о проекте медийной команды, которая должна принять участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги (MFL).

Футбольный клуб, созданный из медиа-персон и легенд нижегородского футбола, получил название «Почти Любители».

«Мы хотим дать шанс ребятам реализовать себя в этом виде спорта, несмотря на то, что они не являются профессионалами. Мы общаемся со многими звездами, кто успел побывать в структуре нашего клуба. Хочется создать гармоничный симбиоз и дружный коллектив, который шаг за шагом будет двигаться к целям», — заявили в пресс-службе «Пари НН».

Чемпионом четвертого сезона MFL стала команда «Титан», которая в серии буллитальти оказалась сильнее Broke Boys. Бронзовые медали турнира выиграла команда «Эгриси», чьим президентом является спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин.

Наибольшее число побед (2) в Медиалиге у 2Drots, которые 18 ноября в товарищеском матче уступили столичному «Динамо».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин подшутил над футболистами своей страны.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий