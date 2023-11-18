Стало известно название нового медиаклуба команды РПЛ

Пресс-служба футбольного клуба «Пари Нижний Новгород» ответила на вопросы издания Legalbet о проекте медийной команды, которая должна принять участие в пятом сезоне Медийной футбольной лиги (MFL).

Футбольный клуб, созданный из медиа-персон и легенд нижегородского футбола, получил название «Почти Любители».

«Мы хотим дать шанс ребятам реализовать себя в этом виде спорта, несмотря на то, что они не являются профессионалами. Мы общаемся со многими звездами, кто успел побывать в структуре нашего клуба. Хочется создать гармоничный симбиоз и дружный коллектив, который шаг за шагом будет двигаться к целям», — заявили в пресс-службе «Пари НН».

Чемпионом четвертого сезона MFL стала команда «Титан», которая в серии буллитальти оказалась сильнее Broke Boys. Бронзовые медали турнира выиграла команда «Эгриси», чьим президентом является спортивный журналист и YouTube-блогер Василий Уткин.

Наибольшее число побед (2) в Медиалиге у 2Drots, которые 18 ноября в товарищеском матче уступили столичному «Динамо».

Ранее глава КНР Си Цзиньпин подшутил над футболистами своей страны.