В Чехии назвали условие, при котором можно закрывать футбол в России

Экс-наставник «Зенита» Властимил Петржела выразил мнение, что если сборная России не обыграет Кубу, то футбол в стране можно закрывать. Слова чешского специалиста передает «РБ Спорт».

«Я понятия не имею, в какой футбол играет Куба. Я никогда не видел, как играет их команда. Эта сборная — футбольный карлик. Если вы не сможете обыграть Кубу, то России нечего делать в футболе и нужно будет закрывать этот вид спорта в вашей стране», — заявил Петржела.

20 ноября сборная России сыграет с Кубой в Волгограде. Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

В своем последнем матче россияне сыграли вничью с Кенией. Встреча, которая прошла в Турции, завершилась со счетом 2:2.

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