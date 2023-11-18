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Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории

Лев Яшин признан лучшим вратарем в истории футбола по версии ChatGPT

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РИА «Новости»

Легенда московского футбольного клуба «Динамо» Лев Яшин возглавил рейтинг лучших голкиперов в истории по версии ChatGPT.

Второе место в списке занял экс-вратарь сборной Италии и «Ювентуса» Дино Дзофф. Тройку лучших замкнул англичанин Гордон Бэнкс.

Топ-10 голкиперов по версии ChatGPT:

  1. Лев Яшин (СССР)
  2. Дино Дзофф (Италия)
  3. Гордон Бэнкс (Англия)
  4. Джанлуиджи Буффон (Италия)
  5. Оливер Кан (Германия)
  6. Петер Шмейхель (Дания)
  7. Мануэль Нойер (Германия)
  8. Икер Касильяс (Испания)
  9. Эдвин ван дер Сар (Нидерланды)
  10. Зепп Майер (Германия).

«Черный паук, как называли Яшина, в 1963 году стал первым вратарем, получившим «Золотой мяч». Он играл главную роль на чемпионатах мира 1958, 1962, 1966 и 1970 годов, помогая своей стране занять четвертое место в 1966 году, и был включен в команду мечты чемпионата мира по футболу 2002 года», — говорится в издании.

Лев Яшин всю карьеру провел в московском «Динамо» (с 1950 по 1970 год). В 2018 году в России была выпущена памятная банкнота с его изображением номиналом 100 рублей, она посвящена чемпионату мира по футболу 2018 года.

Ранее Лев Яшин вошел в список лучших игроков в истории ЧМ.

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