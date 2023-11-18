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Минспорт назвал условие, при котором Россия будет финансировать WADA

Минспорт: Россия оплатит взнос в WADA при определении формулы финансирования

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Reuters

Министерство спорта России опубликовало в Telegram-канале заявление, в котором говорится о готовности осуществить взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA) при определении универсальной формулы финансирования.

Ранее сообщалось, что Россия и Белоруссия не оплатили обязательные взносы в WADA. Российская сторона должна была заплатить в казну WADA $1,267 млн, а белорусы — $46 тыс. Среди европейских стран WADA также не получила деньги от Грузии, Исландии и Монако. Остальные страны полностью или частично внесли платежи. После этого WADA создало рабочую группу по вопросу отказа России от финансирования агентства.

«Россия не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить до конца года — в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны», — говорится в сообщении.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли на заседании совета директоров организации, которое прошло 17 ноября в канадском Монреале, заявил, что Россия не должна проводить Всемирные игры дружбы — 2024, которые запланированы спустя месяц по окончании Олимпийских игр в Париже. Чиновник отметил, что предстоящие соревнования не будут иметь ничего общего с мировым спортом. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК) предостерег атлетов от участия в Играх дружбы, заявив, что они противоречат олимпийским ценностям и единству олимпийской семьи.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 25 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.

Ранее олимпийский чемпион рассказал, когда Россию вернут на международные соревнования.

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