Русский одноклубник Овечкина рассказал о борьбе с онкологией

Нападающий системы «Вашингтон Кэпиталз», выступающий за клуб АХЛ «Херши» Иван Мирошниченко рассказал о своей борьбе с онкологией. Слова российского хоккеиста передает пресс-служба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

«Это был просто шок для всех: для меня, для моей семьи, для моих друзей. В моей семье такого никогда не случалось. Ни у кого из моих родственников никогда не диагностировали рак.

Хорошей новостью стало то, что анализы, проведенные после второго цикла лечения, показали, что рак отступил. Как только я узнал об этом, это стало настоящим облегчением. Врачи были шокированы, потому что потребовалось всего два полных курса лечения, чтобы победить болезнь», — сказал Мирошниченко.

В предсезонном матче с «Детройт Ред Уингс» Мирошниченко отметился двумя результативными передачами. Встреча завершилась победой «Вашингтона» со счетом 4:3.

1 мая этого года 19-летний нападающий официально покинул омский «Авангард» за год до окончания контракта. Мирошниченко заявил, что желает попробовать свои силы в НХЛ и присоединиться к «Вашингтону», который задрафтовал его в 2022 году под общим 20-м номером.

Весной 2022 года Мирошниченко прошел курс лечения от рака. У него была выявлена лимфома Ходжкина — злокачественное заболевание лимфоидной ткани.

Летом того года нападающий сумел победить рак и был допущен к тренировкам.

Ранее The Hockey News высоко оценил перспективы Мирошниченко в «Вашингтоне».