Российский боксер назвал украинца Усика фаворитом в поединке с Фьюри

Российский боксер Дмитрий Бивол на YouTube-канале Boxing Social назвал украинца Александра Усика фаворитом в поединке против британца Тайсона Фьюри.

«На сегодняшний день, конечно, фаворит — Усик. Но мы не знаем, в какой форме Тайсон Фьюри подойдёт к бою. Возможно, он извлек какие-то уроки из поединка против Нганну. А может, и нет», — сказал Бивол.

Бой между Усиком и Фьюри состоится 17 февраля 2024 года в саудовском Эр-Рияде.

Впервые стало известно о срыве боя между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 2 марта 2023 года. Бой между этими соперниками был запланирован на апрель 2023 года, а затем перенесен на декабрь. Однако затем организаторы приняли решение отложить поединок из-за встречи Тайсона Фьюри с Фрэнсисом Нганну, состоявшейся 28 октября 2023 года.

Последний бой Усик провел 26 августа в Польше и победил британца Даниэля Дюбуа. Украинец защитил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Ранее Усик рассказал, что его отец побил своих друзей.