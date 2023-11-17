Мейвезер проведет на Супербоуле повторный поединок с Готти

Экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер и Джон Готти проведут реванш в феврале. Об этом сообщил Мейвезер на своей странице в соцсетях.

«Увидимся в Лас-Вегасе. Скоро», — написал Мейвезер.

Поединок должен состояться в Лас-Вегасе в рамках Супербоула — главного матча сезона Национальной футбольной лиги (НФЛ).

Первый бой прошел летом 2023 года. Поединок был прерван в шестом раунде после того, как Готти был дисквалифицирован за постоянные нарушения правил. После своего отстранения Готти набросился на Мейвезера. На ринг выбежала команда бывшего чемпиона мира, а потом и представители Готти, после чего началась массовая драка.

Мейвезер в профессиональной карьере провел 50 поединков, в которых одержал 50 побед. Он 24 раза защищал титулы чемпиона мира. В 1996 году он стал бронзовым призором Олимпийских игр.

Ранее была объявлена дата боя за титул абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри.