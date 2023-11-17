Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Нападающий «Спартака» объяснил, почему редко забивает

Хоккеист «Спартака» Беляев: все приходит через труд и дисциплину

close
100%
Павел Бедняков/РИА Новости

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, почему в этом сезоне у него не так часто получается поразить ворота соперника. Его слова передает Legalbet.

«Когда ждать чудес и голов от меня? Две игры не забивал, да. В каждом матче ждете от меня шайб? Ассист есть с «Салаватом», но от игры к игре не приходится.

Есть моменты: пытаюсь бросить, создать, забить. У меня партнеры — мастера, хорошо открываются, остается дело за малым — отдать точную передачу. Буду работать, будут голы. Все приходит через труд и дисциплину», — сказал Беляев.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона Беляев провел 18 матчей, отметившись тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

В последнем матче «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 6:2. Беляев отметился результативной передачей. После 32 игр красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. Вторым идет «Динамо», у которого игра в запасе и 45 очков.

Ранее хоккеист «Спартака» Голдобин оценил победу над «Динамо».

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий