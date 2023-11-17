Нападающий «Спартака» объяснил, почему редко забивает

Нападающий «Спартака» Александр Беляев рассказал, почему в этом сезоне у него не так часто получается поразить ворота соперника. Его слова передает Legalbet.

«Когда ждать чудес и голов от меня? Две игры не забивал, да. В каждом матче ждете от меня шайб? Ассист есть с «Салаватом», но от игры к игре не приходится.

Есть моменты: пытаюсь бросить, создать, забить. У меня партнеры — мастера, хорошо открываются, остается дело за малым — отдать точную передачу. Буду работать, будут голы. Все приходит через труд и дисциплину», — сказал Беляев.

В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) этого сезона Беляев провел 18 матчей, отметившись тремя заброшенными шайбами и тремя результативными передачами.

В последнем матче «Спартак» разгромил «Салават Юлаев» со счетом 6:2. Беляев отметился результативной передачей. После 32 игр красно-белые занимают первую строчку в турнирной таблице, набрав 47 очков. Вторым идет «Динамо», у которого игра в запасе и 45 очков.

Ранее хоккеист «Спартака» Голдобин оценил победу над «Динамо».