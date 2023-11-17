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Украинский боец Bellator рассказал, чему его научила СВО

Украинский боец Амосов заявил, что после начала СВО для него стала важна семья

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@s_amoskin/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Украинский боец, чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов заявил, что для него важна безопасность его семьи.

«Семья приехала ко мне в тренировочный лагерь. Правда, они жили в другом доме. Но я к ним заходил, чтобы увидеться. Для меня семья — это номер один. После начала ситуации на Украине я понял, что для меня самое важное. Я понял, что главное — когда твоя семья и друзья в безопасности», — заявил Амосов на пресс-конференции.

30-летний Амосов стал чемпионом Bellator в полусреднем весе после победы над Дугласом Лимой. В профессиональной карьере он провел 27 поединков, выиграв каждый из них.

Свой последний бой украинец провел в феврале 2023 года против Логана Сторли. 17 ноября в Чикаго (США) Амосов в рамках турнира Bellator 301 подерется с бывшим чемпионом LFA в полусреднем весе Джейсоном Джексоном.

Амосов — четырехкратный чемпион мира по боевому самбо, трехкратный чемпион Европы по боевому самбо, чемпион Евразии по профессиональному боевому самбо, обладатель Кубка Европы по боевому самбо.

Ранее боец Минеев признался, что его тошнит от мешков, бинтов, от звука, от сигнала гонга.

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