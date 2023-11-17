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В сборной России рассказали, почему российских фигуристов не хотят видеть на международной арене

Чайковская: российских фигуристов не хотят видеть, потому что они возьмут золото

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила уровень катания на этапах Гран-при России. Ее слова передает «Матч ТВ».

«А где это Ира Роднина сказала, что это первенство ЖЭКа? Это Роднина, я ее знаю. Она прекрасно знает состояние дел в фигурном катании. Вообще у нас на Гран‑при мировой уровень, они показывают современное катание, высокий уровень элементов. Сейчас нас не выпускают за границу. Как только нас выпустят, мы снова будем золотыми медалистами. Поэтому нас и не хотят видеть», — сказала Чайковская.

Следующий этап Гран-при России пройдет в Самаре с 18 по 19 ноября.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Так Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований. В сезоне 2022/23 они были сосредоточены на внутренних соревнованиях (этапы Гран-при России и чемпионат страны).

Ранее Бестемьянова не согласилась с Родниной, назвавшей Гран-при России первенством ЖЭКа.

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