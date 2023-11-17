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Карраскаль рассказал, почему ему пришлось покинуть ЦСКА

Карраскаль: в ЦСКА я не играл из-за некоторых людей, поэтому мы с Мединой ушли

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Колумбийский полузащитник «Динамо» Хорхе Карраскаль раскрыл причину своего ухода из ЦСКА по ходу этого сезона. Его слова передает «Чемпионат».

«Я знаю, как работают в клубе. Они хотели немного изменить ситуацию. Если же говорить обо мне, я не играл по личным причинам, из-за некоторых людей в клубе. То же самое произошло с Хесусом. Поэтому мы и приняли решение уйти.

Они понимали, что я недоволен своим положением в команде, и что в сложившейся ситуации мне лучше было уйти. Я хотел сменить обстановку и принял такое решение», — сказал Карраскаль.

27 августа Карраскаль из ЦСКА перешел в «Динамо». Его контракт рассчитан до лета 2027 года.

По ходу прошлого сезона у полузащитника возникало недопонимание с главным тренером команды Владимиром Федотовым, однако позднее столичный клуб объявил, что все недомолвки между специалистом и легионером остались в прошлом.

В текущем сезоне колумбиец сыграл в Российской премьер-лиге (РПЛ) за бело-голубых восемь матчей, не отметившись результативными действиями.

Ранее российский тренер извинился перед игроком «Спартака» Соболевым.

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