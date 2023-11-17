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Слуцкого обвинили в использовании Дзюбы

Агент Селюк заявил, что тренер Слуцкий зарабатывает на форварде Дзюбе

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Алексей Филиппов/РИА Новости

Российский агент Дмитрий Селюк заявил, что направление шоу-бизнеса выбивает из спортивной составляющей нападающего московского «Локомотива» Артема Дзюбу, и отметил негативное влияние на игрока тренера Леонида Слуцкого. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Если бы Слуцкий, тем более он был тренером, был настоящим другом, он бы, наоборот, Дзюбе сказал: «Артем, ты, наоборот, сконцентрируйся на футболе, ты ведь можешь годик-другой поиграть». А Слуцкий такой друг, что подтягивает Дзюбу, потому что футболист ему и дает этот рейтинг! Слуцкий, пользуясь Дзюбой, притягивает рейтинги, и Артем дает возможность ему зарабатывать», — заявил Селюк.

Дзюба и Слуцкий, который на сегодняшний момент находится без тренерской работы, вместе ведут шоу, куда приглашают известных тренеров и футболистов. В выпусках программы используется много ненормативной лексики.

35-летний нападающий подписал контракт с «Локомотивом» по ходу прошлого сезона. Позже игрок и клуб продлили соглашение по схеме 1+1. До этого форвард выступал в Турции за «Адану Демирспор». В начале ноября 2022 года стороны расторгли контракт.

В новом сезоне Дзюба сыграл 12 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и тремя результативными передачами.

Ранее Дзюбу назвали уникальным явлением в российском футболе.

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Футбол. Чемпионат России
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