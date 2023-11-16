Российская фигуристка Алина Загитова презентовала свою коллекцию одежды, передает Sport24.

«Идея выпустить свою коллекцию созревала у меня достаточно долго. Хотелось все сделать на максимум, чтобы людям понравилось», — сказала Загитова.

Алина Загитова стала чемпионкой Олимпийских игр в 2018 году. Помимо золота Игр в активе спортсменки золото чемпионата мира — 2019, золото и серебро европейских первенств в 2018 и 2019 годах.

Соревнования 2020 и 2021 года фигуристка пропустила, но с тех пор она так и не объявила о завершении карьеры. В феврале прошлого года Загитова приняла участие в роли капитана в командном турнире Кубок Первого канала, где ее команда «Красная машина» одержала победу.

В августе девушка попала в ряд скандалов. Сначала она во время интервью о хоккее допустила оговорку, что вызвало широкое обсуждение общественности. После девушка выложила видео за рулем автомобиля, который пересекает «зебру» на зеленый светофор для пешеходов.

Ранее Загитова и Анна Щербакова вместе появились на ковровой дорожке премии Voice.