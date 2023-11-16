Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Губерниев раскритиковал Вяльбе, которая назвала Василия Березуцкого козлом

Губерниев вступился за уехавшего в Испанию Василия Березуцкого

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал в своем Telegram-канале президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая оскорбила бывшего защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого.

«Кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола. И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. Госпожа Вяльбе, стыд и срам», — написал Губерниев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Вяльбе назвала Березуцкого козлом.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий