Губерниев раскритиковал Вяльбе, которая назвала Василия Березуцкого козлом

Журналист Дмитрий Губерниев раскритиковал в своем Telegram-канале президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе, которая оскорбила бывшего защитника московского ЦСКА Василия Березуцкого.

«Кто дал право этой тетеньке так говорить про Василия? Березуцкий — гордость российского футбола. И он дарил людям радость даже больше Вяльбе, ибо он футболист. Госпожа Вяльбе, стыд и срам», — написал Губерниев.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее Вяльбе назвала Березуцкого козлом.