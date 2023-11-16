Титов поставил оценку «Спартаку» за игру в первой половине сезона

Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов заявил, что поставил бы красно-белым четыре с минусом за игру в первом круге чемпионата России и Кубке России, передает Metaratings.ru.

«Как команда начала сезон, и какой отрыв от «Краснодара». Восемь очков — это много. Я бы оценил первый круг на четыре с минусом. Потому что в Кубке заняли первое место в группе», — сказал Титов.

В прошлом туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» обыграл «Ростов» со счетом 2:1. В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 24 очка. «Ростов» идет на 11-й строчке, имея в активе 17 баллов. Лидирует в чемпионате «Краснодар», набрав 32 очка, второе место занимает петербургский «Зенит», имея в активе 30 баллов, на третьей строчке располагается столичное «Динамо», набрав 25 очков.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют с калининградской «Балтикой». Поединок состоится 25 ноября.

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