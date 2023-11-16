Тарасова назвала Милохина не совсем здоровым после его слов об отношениях

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на слова блогера Дани Милохина об отношениях с девушками. Ее слова передает Sport24.

«Не знаю, почему Милохин так себя ведет! Просто совсем невоспитанный парень! Мне совсем его не жалко — Даня безобразно себя ведет. Еще раз: абсолютная невоспитанность от Милохина. Он — никакой! Да и кто Милохин вообще такой, чтобы его обсуждать? Что он сделал такого, что он интересен всему миру и кому-то нужен?! По поступкам Дани точно могу сказать — это не совсем здоровый мальчик», — сказала Тарасова.

Милохин ранее высказался о своих будущих отношениях: «Я не знаю, ребят, нужна ли мне девушка. А может, мне парень нужен? И никто не может запретить мне».

Милохин катался в паре с чемпионкой мира по фигурному катанию Евгенией Медведевой в предыдущем сезоне проекта «Ледниковый период». Им не удалось победить, но пара завоевала приз зрительских симпатий и выиграла один миллион рублей. Победителями стали Татьяна Волосожар и актер Федор Федотов. После ухода Милохина Федотов встал в пару с Медведевой.

25 октября 2022 года блогер Даня Милохин принял решение покинуть проект и уехал из России. Участие Медведевой в «Ледниковом периоде» было под угрозой срыва.

Ранее Милохин заявил, что вернулся бы в «Ледниковый период».