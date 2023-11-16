В Испании оценили решение Березуцкого переехать в страну

Бывший главный тренер «Спартака» Рауль Рианчо поделился мнением о переезде бывшего футболиста московского ЦСКА Василия Березуцкого в Испанию. Слова Рианчо передает «РБ Спорт».

«Адаптироваться в Испании Василию будет очень легко. Это страна, в которой многие хотят жить. Здесь есть бесплатная медицина, бесплатная школа, бесплатный университет. Испания – это рай! Солнце, море и вкусная еда. Березуцкому здесь понравится!» — сказал Рианчо.

В интервью журналисту Нобелю Арустамяну Василий Березуцкий заявил: «Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как».

В 2023 году Василий Березуцкий вместе с семьей переехал жить в Испанию.

С 2002 по 2018 год он защищал цвета московского ЦСКА. Вместе с «армейцами» он шесть раз становился чемпионом России, семь раз выигрывал Кубок страны и один раз — Кубок УЕФА. В 2018 году он объявил о завершении карьеры.

Ранее российский военный поддержал призыв Березуцкого уезжать из страны.