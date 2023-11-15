Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Футболист клуба «Интер Майами» Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу, передает Marca.

«Он изменил футбол не только в Испании, но и в мире. Из-за этого он даже навредил футболу. Теперь многие пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой стиль», — сказал Месси.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 28 очков.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее Месси рассказал, сколько еще он планирует играть в футбол.