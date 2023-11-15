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Месси заявил, что Гвардиола навредил мировому футболу

Футболист Месси: Гвардиола изменил мировой футбол и навредил ему

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Футболист клуба «Интер Майами» Лионель Месси выразил мнение, что главный тренер английского «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола навредил мировому футболу, передает Marca.

«Он изменил футбол не только в Испании, но и в мире. Из-за этого он даже навредил футболу. Теперь многие пытаются имитировать его, вместо того чтобы развивать свой стиль», — сказал Месси.

«Манчестер Сити» занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги (АПЛ), набрав 28 очков.

Летом 2023 года Месси после двух сезонов во французском «ПСЖ» перешел в «Интер Майами». Он дебютировал за клуб из США 22 июля, отличившись со штрафного в первом матче. 20 августа аргентинец завоевал первый трофей в Америке. «Интер Майами» стал обладателем Кубка лиг, обыграв в решающем матче турнира «Нэшвилл» в серии послематчевых пенальти (10:9).

8 октября «Интер Майами» проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата МЛС и лишился шансов на выход в плей-офф турнира, оставшись на предпоследней строчке турнирной таблицы.

Ранее Месси рассказал, сколько еще он планирует играть в футбол.

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