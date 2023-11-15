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Рублев проиграл Алькарасу на Итоговом турнире ATP

Россиянин Рублев проиграл испанцу Алькарасу на Итоговом турнире ATP

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Brendan McDermid/Reuters

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл испанцу Карлосу Алькарасу в матче Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Встреча, которая продолжалась 1 час 15 минут, завершилась со счетом 5:7, 2:6.

Алькарас одержал первую победу на турнире. В первом круге он уступил Александру Звереву из Германии. Рублев на старте турнира проиграл своему соотечественнику Даниилу Медведеву.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию матча.

Во второй группе выступают итальянец Янник Синнер, серб Новак Джокович, датчанин Хольгер Руне и грек Стефанос Циципас.

Итоговый турнир ATP начался 12 ноября. Соревнования продлятся до 19 ноября.

В рейтинге ATP лидировать продолжает представитель Сербии Новак Джокович (9945 очков). Вторым идет Карлос Алькарас из Испании, набравший 8455 очков. Даниил Медведев занимает третье место, набрав 7200 очков, и является лучшим из представителей России. Андрей Рублев идет на пятой позиции (4805 очков).

Ранее Медведев заявил, что хочет выиграть все матчи на Итоговом турнире.

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