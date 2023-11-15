Карпин о словах Абаскаля про него: мне по барабану

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Гильермо Абаскаля, который заявил, что не знает случаев, когда специалист совмещал посты в сборной и клубе, передает «Спорт-Экспресс».

«Говорит и говорит. Мне по барабану? Естественно. Он говорит, что не знает тренера, который тренирует и сборную, и клуб. А он знает хоть одну сборную, которая забанена на неопределенный срок?» — сказал Карпин.

Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) весной 2022 года приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Национальная команда под руководством Валерия Карпина вышла в стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, но не смогла принять участие из-за отстранения. Также россияне пропустят Евро-2024, так как не принимают участие в отборе.

Ранее иностранный футболист «Краснодара» пожаловался на жизнь в России.