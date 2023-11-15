Бывший теннисист оценил шансы Рублева в матчах с Алькарасом и Зверевым

Знаменитый российский теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» выразил уверенность, что Андрею Рублеву по силам выиграть два оставшихся матча в группе против испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева из Германии, но фаворитов в этих поединках не будет.

«Считаю, что Рублеву по силам обыграть и того, и другого. В то же время скажу, что нельзя кого-то назвать фаворитом в этих матчах. Ни у Андрея, ни у его соперников нет таких преимуществ, чтобы на сто процентов сказать до матча, что кто-то из них победит», — считает Ольховский.

Андрей Рублев проиграл в первом матче группы В на Итоговом турнире года АТР в Турине своему, соотечественнику Даниилу Медведеву – 4:6, 2:6. Теперь во втором матче он сразится с Алькарасом, а в третьем туре Рублеву предстоит сыграть со Зверевым. Теннисист из Германии в матче первого тура обыграл испанца, являющегося второй ракеткой мира – 6:7(3), 6:3, 6:4. В прошлом году Рублев вышел на Итоговом в полуфинал, что является его лучшим достижением на этом турнире.

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