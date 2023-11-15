Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Бывший теннисист оценил шансы Рублева в матчах с Алькарасом и Зверевым

Экс-теннисист Ольховский: ни у Рублева, ни у его соперников нет преимуществ

close
100%
Geoff Burke/Reuters

Знаменитый российский теннисист, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров АТР в одиночном Андрей Ольховский в комментарии для «Газеты.Ru» выразил уверенность, что Андрею Рублеву по силам выиграть два оставшихся матча в группе против испанца Карлоса Алькараса и Александра Зверева из Германии, но фаворитов в этих поединках не будет.

«Считаю, что Рублеву по силам обыграть и того, и другого. В то же время скажу, что нельзя кого-то назвать фаворитом в этих матчах. Ни у Андрея, ни у его соперников нет таких преимуществ, чтобы на сто процентов сказать до матча, что кто-то из них победит», — считает Ольховский.

Андрей Рублев проиграл в первом матче группы В на Итоговом турнире года АТР в Турине своему, соотечественнику Даниилу Медведеву – 4:6, 2:6. Теперь во втором матче он сразится с Алькарасом, а в третьем туре Рублеву предстоит сыграть со Зверевым. Теннисист из Германии в матче первого тура обыграл испанца, являющегося второй ракеткой мира – 6:7(3), 6:3, 6:4. В прошлом году Рублев вышел на Итоговом в полуфинал, что является его лучшим достижением на этом турнире.

Ранее был назван соперник, играя против которого, Джокович столкнется с проблемами.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий