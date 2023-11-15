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Бывший теннисист рассказал, как повлияет на Рублева поражение от Медведева

Экс-теннисист Ольховский: Рублев выплеснул эмоции, напряжение должно отпустить

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Brendan McDermid/Reuters

Знаменитый в прошлом отечественный теннисист Андрей Ольховский прокомментировал для «Газеты.Ru» влияние на россиянина Андрея Рублева поражения в первом туре итогового турнира года АТР от своего соотечественника Даниила Медведева, заявив, что оно не скажется негативно на его состоянии.

«Думаю, наоборот, сейчас он будет готов. Андрей выплеснул в этом матче эмоции. Сейчас это напряжение должно его немножко отпустить, и он должен, на мой взгляд, показать хороший теннис», — считает Ольховский.

Рублев уступил Медведеву в первом матче Итогового турнира года АТР со счетом 4:6, 2:6. По ходу встречи он заметно нервничал и даже сорвался на одного из болельщиков, который крикнул в адрес Андрея с трибуны: «Соберись!» В матче второго тура Рублеву предстоит 15 ноября сразиться со второй ракеткой мира испанцем Карлосом Алькарасом, который тоже уступил в своем первом поединке турнира – Александру Звереву из Германии (7:6, 3:6, 4:6). В прошлом году Рублев добился своего лучшего результата на Итоговых турнирах, дойдя до полуфинала, где проиграл норвежцу Касперу Рууду.

Ранее был назван соперник, играя против которого, Джокович столкнется с проблемами.

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