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Стало известно место Овечкина в списке бомбардиров в новом сезоне НХЛ

Овечкин занимает 112-е место в списке бомбардиров нового сезона НХЛ

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин в новом сезоне набрал 11 очков.

В 14 матчах сезона-2023/24 россиянин смог забросить четыре шайбы и отдать семь результативных передач. С этим результатом 38-летний форвард расположился на 112-м месте в списке лучших бомбардиров лиги. Лидирует же в рейтинге шведский нападающий «Ванкувер Кэнакс» Элиас Петтерсон, в активе которого 25 баллов (семь шайб и 18 результативных передач).

Матч «Вашингтона» и «Вегаса», прошедший этой ночью, закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее стало известно, сколько бросков нанес Александр Овечкин в матче против «Вегаса».

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