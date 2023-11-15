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Россиянину чуть не сломали челюсть в матче НХЛ

Игрок «Вегаса» Коттер получил штраф до конца игры за атаку в голову Кузнецова

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Michael Miller/Wikimedia

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вегас Голден Найтс» Пол Коттер получил матч-штраф за неправильную атаку российского форварда Евгения Кузнецова в игре регулярного чемпионата против «Вашингтон Кэпиталз».

В одной из атак «рыцарей» 24-летний Коттер нанес акцентированный удар левым плечом в челюсть Кузнецову, от чего челябинец схватился руками за лицо и упал на лед. Судейская бригада игры после дополнительной консультации вынесла хоккеисту «Вегаса» удаление до конца встречи.

Матч «Вашингтона» и «Вегаса» закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

Российский форвард «Кэпс» Александр Овечкин ушел со льда без набранных очков. В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее сообщалось, что Александр Овечкин не забил в пустые ворота в игре против «Вегаса».

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Хоккей. НХЛ
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