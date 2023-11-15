Овечкин не забил в пустые ворота в игре против «Вегаса»

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин не сумел заработать очков за результативность по итогам матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс».

В концовке игры при счете 2:0 в пользу «Кэпс» гости заменили вратаря на шестого полевого игрока. Овечкин имел возможность отличиться и обновить свое же достижение по числу голов в пустые ворота, однако по ходу атаки 38-летний россиянин потерял равновесие в чужой зоне, после чего упустил контроль над шайбой.

Матч «Вашингтона» и «Вегаса» закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее Александра Овечкина сбили с ног ударом клюшки по горлу в матче НХЛ.