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Овечкин не забил в пустые ворота в игре против «Вегаса»

Капитан «Вашингтона» Овечкин не забил в пустые ворота в игре против «Вегаса»

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин не сумел заработать очков за результативность по итогам матча регулярного чемпионата против «Вегас Голден Найтс».

В концовке игры при счете 2:0 в пользу «Кэпс» гости заменили вратаря на шестого полевого игрока. Овечкин имел возможность отличиться и обновить свое же достижение по числу голов в пустые ворота, однако по ходу атаки 38-летний россиянин потерял равновесие в чужой зоне, после чего упустил контроль над шайбой.

Матч «Вашингтона» и «Вегаса» закончился со счетом 3:0 в пользу «столичных». Шайбами в этом поединке отметились Дилан Строум, Коннор Макмайкл и Бек Маленстин. «Вашингтон» выиграл третий матч подряд. «Вегас» потерпел третье поражение в четырех последних играх.

В активе 38-летнего россиянина на сегодняшний момент 826 шайб в регулярных чемпионатах НХЛ, по данному показателю капитан «Вашингтона» занимает второе место, уступая лишь канадцу Уэйну Гретцки, в активе которого 894 гола. До его рекорда Овечкину осталось оформить 68 шайб.

Ранее Александра Овечкина сбили с ног ударом клюшки по горлу в матче НХЛ.

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