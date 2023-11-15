Малкина назвали самым опасным игроком

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан назвал российского нападающего команды Евгения Малкина целеустремленным и талантливым парнем. Его слова приводит журналистка Мишель Кречиоло на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Я не знаю, есть ли более опасный игрок, чем Джино. У него невероятная способность играть и находить голевые возможности. Он действительно представляет угрозу для соперника», — заявил специалист.

12 ноября «Питтсбург» обыграл «Баффало Сэйрбз» со счетом 4:0. Малкин открыл счет в матче на 20-й минуте первого периода. Для него эта шайба стала восьмой в текущем сезоне. Также на свой счет он записал голевую передачу, вместе с Райлли Смитом он помог отличиться Карлссону, забросившему третью шайбу «Питтсбурга». Всего на счету российского хоккеиста 16 (8+8) очков в 13 матчах.

В минувшем сезоне Национальной хоккейной лиги Малкин провел за «Пингвинз» 81 матч, отметившись 27 заброшенными шайбами и 56 результативными передачами. Он стал вторым по результативности игроком своей команды. Лучшим стал Сидни Кросби, на счету которого 90 набранных очков (33+57).

15 ноября в рамках регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» на выезде сыграет с «Коламбус Блю Джекетс». Встреча начнется в 03:00 по московскому времени.

Ранее Малкин оценил сумму контракта с «Питтсбургом».