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Катание Валиевой назвали жирным

Экс-фигуристка Боброва: у Валиевой было такое жирное катание в хорошем смысле

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Максим Богодвид/РИА Новости

Олимпийская чемпионка Екатерина Боброва похвалился фигуристку Камилу Валиеву за исполнение короткой программы на этапе Гран-при России в Казани. Ее слова приводит «Чемпионат.com».

«Мне очень понравилась короткая программа, спасибо ей за нее. У нее было такое жирное катание в самом хорошем смысле этого слова. Сочное, насыщенное, с придыханием. Там все было. Что мне нравится — смотрю на эту короткую, и мне порой не верится, что ее поставил Глейхенгауз. В самом лучшем смысле этого!» — заявила Боброва.

В короткой программе Валиева исполнила двойной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп, судьи оценили ее выступление на 81,09 балла, что сделало ее лидером после первого соревновательного дня. Однако в итоге Валиева не смогла попасть в тройку сильнейших, набрав 213,59 балла. Победительницей этапа стала Софья Муравьева, Второе место заняла Алина Горбачева, замкнула тройку сильнейших Дарья Садкова.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Спортивный арбитражный суд (CAS) вынесет заключение в конце января 2024 года. Стоит отметить, что Валиева выходила на лед в Казани после повторного слушания в CAS, которые прошли 9 и 10 ноября.

Ранее российская фигуристка призвала поддержать Валиеву.

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