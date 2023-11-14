Булыкин заявил, что Семину нравились драки между футболистами

Бывший нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что драки сильно влияют на атмосферу в команде. Его слова передает «Матч ТВ».

«Юрию Павловичу Семину нравилось, когда игроки заводились на поле, а иногда даже дрались. Конечно, это очень сильно влияет на атмосферу в команде.

«Локомотиву» сейчас не нужно нарушение микроклимата. Сейчас нужно собраться и действовать вместе как единый организм, а не как отдельные личности, которые выясняют отношения и тешат свое самолюбие», — сказал Булыкин.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между игроками «Локомотива» Сергеем Пиняевым и Артемом Дзюбой возникла драка после матча со «Спартаком».

По информации источника, во время встречи Дзюба предъявил Пиняеву претензии за ряд допущенных ошибок, на что Сергей ответил Артему, что тот ходит по полю пешком, в то время как вся команда бегает по полю. Отмечается, что после матча Дзюба в раздевалке «наехал» на молодого форварда, после чего завязалась потасовка, которую с трудом разняли.

В «Локомотиве» назвали появившуюся информацию о драке неправдой.

Ранее Артем Дзюба пошутил по поводу слухов о драке с Пиняевым.