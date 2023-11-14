Булыкин объяснил, что дала Кержакову работа в сербском «Спартаке»

Бывший нападающий «Динамо», «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин прокомментировал увольнение российского специалиста Александра Кержакова с поста главного тренера сербского «Спартака». Булыкин заявил «Газете.Ru», что этот опыт ценен для Кержакова, а также выразил надежду, что тренер продолжит работу в России.

«Конечно, это очень ценный опыт. Не знаю, как у него там складывалось, был ли языковой барьер. Языковая проблема — очень серьезная. И если ему удавалось со всеми общаться на языке, шутить и доносить до всех все, что он хочет, то это громадный опыт для него — и язык, и быт, и другие футболисты, и понимание психологии. Все это дает нереальный опыт для тренера.

Хочется, чтобы наши бывшие футболисты, которые стали специалистами, работали в нашем чемпионате и передавали опыт и мастерство российским футболистам. У тренеров-иностранцев другой менталитет, другая языковая проблема. И хотелось бы, чтобы наши специалисты, которые играли на высоком уровне, приносили пользу нашему футболу», — сказал Булыкин.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте располагается столичная «Црвена Звезда», набрав 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее иностранный специалист отреагировал на отставку Кержакова из «Спартака».