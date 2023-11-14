Экс-тренер «Зенита» призвал футболистов отказаться от российского гражданства

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела призвал российских футболистов отказаться от гражданства, чтобы прогрессировать. Слова чешского специалиста передает «РБ Спорт».

«Считаю, что русские футболисты должны отказаться от российского гражданства, если хотят прогрессировать. Это их единственная возможность расти — им стоит сменить гражданство. В нынешнее время в Европе никто не будет подписывать футболиста с российским паспортом», — заявил Петржела.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. С весны 2022 года российские клубы и сборная проводят только товарищеские матчи.

Ранее экс-футбоилст ЦСКА Василий Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать и выступать за другие страны.