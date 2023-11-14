Сербский футболист клуба РПЛ признался, что пил водку

Сербский полузащитник казанского «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал о своем любимом российском блюде, а также признался, что ему доводилось попробовать водку. Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».

«Я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда. Любимое русское блюдо? Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все игроки любят сырники. В Сербии такого блюда нет. Пробовал ли водку? Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!» — сказал Ранджелович.

Ранджелович перешел в казанский «Рубин» из «Урала» в минувшее летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в восьми матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Ранее он защищал цвета греческого «Олимпиакоса», испанского «Леганеса» и сербского клуба «Раднички Ниш». Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста оценивается в €2 млн.

Ранее футболист клуба РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц.