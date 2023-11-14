Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Сербский футболист клуба РПЛ признался, что пил водку

Сербский футболист «Рубина» Ранджелович рассказал, что ему доводилось пить водку

close
100%
Михаил Синицын/ТАСС

Сербский полузащитник казанского «Рубина» Лазар Ранджелович рассказал о своем любимом российском блюде, а также признался, что ему доводилось попробовать водку. Слова футболиста передает «Спорт-Экспресс».

«Я уже адаптировался, нашел пару сербских ресторанов. Когда скучаю по домашней еде, иду туда. Любимое русское блюдо? Сырники с медом — мой любимый завтрак. Мне кажется, все игроки любят сырники. В Сербии такого блюда нет. Пробовал ли водку? Доводилось, но для меня это слишком крепкий напиток!» — сказал Ранджелович.

Ранджелович перешел в казанский «Рубин» из «Урала» в минувшее летнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) он принял участие в восьми матчах, в которых ему не удалось отметиться результативными действиями. Ранее он защищал цвета греческого «Олимпиакоса», испанского «Леганеса» и сербского клуба «Раднички Ниш». Его контракт с «Рубином» рассчитан до лета 2024 года. По версии портала Transfermarkt, рыночная стоимость сербского футболиста оценивается в €2 млн.

Ранее футболист клуба РПЛ рассказал, сколько денег тратит в месяц.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий