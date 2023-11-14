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Бывший футболист «Зенита» Кержаков ушел с поста тренера «Спартака»

Кержаков ушел с поста главного тренера «Спартака» из Сербии

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Александр Вильф/РИА Новости

Бывший футболист петербургского «Зенита» Александр Кержаков покинул пост тренера «Спартака» из Суботицы. Об этом сообщил президент клуба Никола Симович в соцсетях.

«В последних играх произошел спад. Что-то пошло не так, результаты стали плохими. Александр — выдающийся человек и тренер, и я хотел бы лично поблагодарить его за все, что он сделал», — написал Симович.

Кержаков стал тренером «Спартака» в июне 2023 года. До того как возглавить сербский клуб, Кержаков с начала февраля 2023 года тренировал кипрскую «Кармиотиссу». Под его руководством команда провела семь матчей, два из которых завершились победой, четыре — поражением и одна — ничьей, после чего специалист ушел с поста главного тренера по собственному желанию.

Сейчас «Спартак» занимает 11-е место в чемпионате Сербии, набрав 16 очков. На первой строчке располагается белградский «Партизан», имея в активе 40 очков. На втором месте располагается столичная «Црвена Звезда», набрав 34 балла. Замыкает тройку сильнейших «Бачка-Топола» (26).

Ранее Кержаков назвал лучшего тренера в своей карьере.

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