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Березуцкий призвал российских спортсменов уезжать и выступать за другие страны

Березуцкий: российские спортсмены должны уезжать, неважно в какую страну

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Бывший защитник московского ЦСКА и сборной России Василий Березуцкий в интервью на YouTube-канале журналиста Нобеля Арустамяна заявил, что российские спортсмены должны уезжать из страны ради выступлений в турнирах.

«Если хотите играть действительно на высоком уровне и чего-то добиться, то сейчас 100% надо уезжать. Если просто зарабатывать деньги и играть, тогда можно оставаться. Это касается не только российских футболистов. Это касается вообще всех российских спортсменов, которые если могут где-то выступать, должны выступать. И неважно, за какую страну, неважно, под каким флагом и как. Конечно, надо по возможности ехать куда угодно, если такая возможность есть», — сказал Березуцкий.

Валерий Карпин после товарищеского матча со сборной Катара заявил, что российским игрокам нужно уезжать из Российской премьер-лиги (РПЛ). Позже он объяснил свои слова тем, что не советовал покидать лигу всем, а его слова касаются только трансферов в топ-5 чемпионатов Европы.

Сейчас в топ-5 европейских лиг выступают четверо россиян. Этим летом из Российской премьер-лиги (РПЛ) уехали Далер Кузяев («Гавр») и Арсен Захарян («Реал Сосьедад»). Несколько лет во французском «Монако» выступает Александр Головин, а в итальянской «Аталанте» — Алексей Миранчук.

Ранее сообщалось, что Василий Березуцкий с семьей переехал жить в Испанию.

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