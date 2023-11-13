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Матч сборной России против легионеров КХЛ назвали нужным

Тренер Канарейкин выступил за проведения матча сборной России и легионеров КХЛ

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Алексей Мальгавко/РИА «Новости»

Российский тренер Федор Канарейкин считает, что матч хоккейной сборной России против легионеров, выступающих в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) будет носить принципиальный характер. Об этом он заявил Legalbet.

«В сложившейся ситуации такой качественный матч для наших ребят нужен, идея хорошая. Если будут собраны лучшие российские и зарубежные игроки КХЛ, то это будет интересно, как-никак проверка своих сил.

Такая игра будет носить принципиальный характер. Уровень хоккея сложно будет оценивать, мы все равно варимся в своем ограниченном пространстве, а в соперниках у нас Казахстан или Беларусь», — сказал Канарейкин.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года приняла решение отстранить российских хоккеистов от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В начале июля 2022-го дисциплинарный комитет IIHF отклонил апелляции Федерации хоккея России на допуск к международным соревнованиям.

Ранее сообщалось, что российский хоккеист стал второй звездой недели НХЛ.

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