Экс-судья считает, что арбитр Кукуляк должен был «напихать» Дзюбе

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов высказался об эмоциональном эпизоде между нападающим «Локомотива» Артемом Дзюбой и арбитром матча с «Ахматом» Евгением Кукуляком. Его слова передает «Чемпионат».

«Но больше всего мне не понравился момент с Дзюбой: на 30-й минуте Артем начал ему пихать, а Кукуляк просто отрешенно стоял. Дзюбе надо было напихать в ответ, что он себе позволяет? Ты же судья, ты не должен допускать такого поведения. Потом же он показал карточку Артему — и ничего. Мы видели, что Дзюба у него явно не здоровьем интересовался — такое неуважение от него надо пресекать», — сказал Федотов.

11 ноября «Локомотив» переиграл «Ахмат» в рамках 15-го тура РПЛ со счетом 2:1. Голами в составе победителей отметились Максим Глушенков и Тимур Сулейманов.

В новом сезоне Дзюба сыграл 13 матчей в чемпионате России и еще четыре — в Кубке страны, отметившись четырьмя забитыми мячами и двумя результативными передачами. В прошлом сезоне форвард разделил с Изидором и Миранчуком звание лучшего бомбардира команды, проведя всего половину сезона.

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