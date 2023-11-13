Российские призеры ОИ по фигурному катанию завершили карьеру

Серебряные призеры Олимпийских игр по фигурному катанию Евгения Тарасова и Владимир Морозов объявили о завершении профессиональной карьеры.

«Мы завершаем спортивную деятельность, не приостанавливаем ее. К сожалению, может быть, к радости, на соревнования мы больше не поедем, выступать мы не будем», — сказал Морозов в эфире подкаста «Произвольная программа» на Первом канале.

На Олимпийских играх в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в соревнованиях пар. Они уступили только китайским спортсменам. Третье место завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

На Играх в 2018 году Морозов и Тарасова также стали вторыми, но уже в командном турнире.

Фигуристы также являются обладателями двух серебряных и одной бронзовой награды чемпионатов мира, а также двукратными чемпионами Европы. Пара трижды выигрывала чемпионат России.

В сезоне 2022/23 в финале Гран-при России Тарасова и Морозов стали третьими, уступив парам Анастасии Мишиной/ Александру Галлямову и Александре Бойковой/ Дмитрию Козловскому.

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