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Испанский журналист назвал легендами двух экс-футболистов сборной России

Испанский журналист Эспина считает, что Аршавин заиграл бы в Испании

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andrey.arshavin10/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Испанский журналист Хосе Антонио Эспина заявил, что бывший форвард петербургского «Зенита» Андрей Аршавин мог бы заиграть в Испании, передает Sport24.

«Аршавин точно не затерялся бы в «Севилье» или «Барселоне». Его хотел Гвардиола. Он бы выходил в основе с Месси и Иньестой и Хави. Аршавин талантливый футболист. Но не знаю, мог бы он в Испании превзойти таких легенд, как Карпин и Мостовой», — сказал Эспина.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На сегодняшний момент экс-футболист работает в петербургском «Зените» в качестве функционера. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее Аршавин назвал условие, при котором Месси не выиграл бы «Золотой мяч».

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