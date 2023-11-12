Легенда «Спартака» объяснил, почему капитан команды присел на скамейку

Бывший полузащитник московского «Спартака», самарских «Крыльев Советов» и подмосковных «Химок» Андрей Тихонов в интервью RT заявил, что капитан красно-белых Георгий Джикия проиграл конкуренцию за место в стартовом составе сербу Срджану Бабичу.

«Где вы видели двух левоногих центральных защитников? Джикия проиграл конкуренцию не Алексису Дуарте, а Срджану Бабичу! Не будем говорить, кто из лучше, а кто хуже, но на данный момент главный тренер видит именно такую картину, ему виднее», — заявил Тихонов.

В 15-м туре чемпионата России подопечные Гильермо Абаскаля сыграют против «Ростова». Встреча состоится 12 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

«Спартак» после 14 туров занимает шестое место в Российской премьер-лиге, набрав 21 очко и отставая на 11 баллов от лидирующего «Краснодара», а также на девять от действующего чемпиона страны «Зенита» из Санкт-Петербурга.

Ранее в «Газпроме» остались недовольны ничьей «Зенита» с «Краснодаром».