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В «Газпроме» остались недовольны ничьей «Зенита» с «Краснодаром»

Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью «Зенита» с «Краснодаром» в РПЛ

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Сергей Карпухин/Reuters

Председатель правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер четырьмя словами прокомментировал ничью с «Краснодаром» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против петербургского «Зенита».

«Лев прыгнул, бык отскочил», — приводит слова Миллера Telegram-канал «Зенита».

Игра «Зенит» — «Краснодар» завершилась со счетом 1:1. Счет в матче открыл Эдуард Сперцян, поразивший головой ворота Михаила Кержакова на 63-й минуте матча. Хозяева отыгрались на 71-й минуте усилиями Матео Кассьерры, который отличился с передачи Вильмара Барриоса.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию события. После этой игры в активе краснодарцев стало 32 очка в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 30 баллов и вторая позиция в лиге.

В 16-м туре «Краснодар» сыграет в гостях против екатеринбургского «Урала». Эта игра пройдет 26 ноября и начнется в 14:00 по московскому времени. «Зенит» в следующем туре примет на «Газпром Арене» «Сочи». Этот матч пройдет 25 ноября и начнется в 15:15 по московскому времени.

Ранее в «Зените» обозначили главного соперника в борьбе за чемпионство.

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