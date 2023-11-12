Овечкин попал в тройку лучших игроков по итогам матча «Вашингтона» и «Айлендерс»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нью-Йорк Айлендерс» (4:1) и был признан третьей звездой поединка.

Овечкин отличился на 10-й минуте первого периода, открыв счет в матче, его ассистентом выступил другой российский нападающий «столичных» Евгений Кузнецов. Также Овечкин оформил гол за пять секунд до финальной сирены. Нападающий прервал безголевую серию, которая насчитывала шесть матчей.

До поединка с «Айлендерс» Овечкин в 12 матчах сезона отметился двумя заброшенными шайбами и семью результативными передачами. Теперь за всю карьеру в НХЛ российский форвард забросил 826 шайб. Отставание от Уэйна Гретцки составляет 68 голов.

Лучшим игроком встречи был признан голкипер «Вашингтона» Хантер Шепард, который отразил 36 ударов по своим воротам из нанесенных 37, а на втором месте расположился белорусский нападающий «столичных» Алексей Протас, который забросил третью шайбу своей команды.

Ранее Овечкин повторил рекорд Гретцки в НХЛ.