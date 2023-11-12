Сын Плющенко отреагировал на предложение перейти к Тутберидзе одним словом

10-летний сын Евгения Плющенко Александр поделился размышлениями о переходах от тренера к тренеру в фигурном катании. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Как вообще можно кого-то перекупить, переманить? Это как-то глупо. Он же сам перейдет, если захочет», — заявил Плющенко-младший.

Также он ответил на вопрос журналиста «Ну, к тебе подойдет Этери Георгиевна Тутберидзе и предложит хорошие условия, какая будет реакция?» одним словом — «Промолчу».

Александр родился 6 января 2013 года. В возрасте трех лет Плющенко-младший уже вышел на лед вместе со своим отцом в ледовых шоу «Снежный король — 2» в Санкт-Петербурге и «Щелкунчик» в Москве. С 2017 года фигурист занимался в открытой его отцом, двукратным олимпийским чемпионом, академии фигурного катания «Ангелы Плющенко».

В 2020 году от Тутберидзе к Плющенко ушли сразу две спортсменки — Александра Трусова и Алена Косторная. Впрочем, обе фигуристки вернулись обратно в «Хрустальный». Под руководством Тутберидзе Трусова стала серебряной призеркой Олимпийских игр — 2022, а в сентябре того же года ушла к Светлане Соколовской. Косторная весной 2022 года ушла к Елене Буяновой, а после перешла в парное катание.

Ранее Тутберидзе заявила, что Трусова кидала в нее коньками.