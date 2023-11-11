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У «Зенита» не выявили проблем с мотивацией

Экс-тренер «Зенита» Петржела заявил, что ждет победы в матче с «Краснодаром»

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Vlastimil Petrzela/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела в интервью odds.ru заявил, что сине-бело-голубые являются фаворитами центрального матча 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара».

По его мнению, подопечные Сергея Семака подойдут к игре с высокой мотивацией и с большой долей вероятности сумеют одержать победу.

«Я до последнего верю в победу петербургского клуба. Не даю им расслабляться, ха-ха. Убежден, что игра сложится так, что по ее итогам «Зенит» вернется на первую строчку в турнирной таблице. У них победная команда, и несмотря на серию чемпионств, футболисты все время хотят выигрывать», — заявил Петржела.

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится в субботу, 11 ноября, в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию события. Перед этой игрой в активе краснодарцев 31 очко в турнирной таблице РПЛ, у «Зенита» 29 баллов и вторая позиция в лиге.

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