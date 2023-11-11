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Адвокатов Валиевой обвинили в затяжке слушания в CAS

Бестемьянова заявила, что адвокаты Валиевой затянули процесс в CAS

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Eloisa Lopez/Reuters

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова считает, что Камила Валиева сознательно решила выступить на этапе Гран-при России, несмотря на слушание ее дела о допинге в Спортивном арбитражном суде (CAS). Ее слова передает «Матч ТВ».

«Все понимали, что в лучшем случае решение после слушаний будет принято в начале 2024 года. Было понятно, что будет лишний стресс, она это знала и сознательно решила выступать на соревнованиях. Да, процесс не быстрый — на кону большие перемены, если ее признают виновной, слишком много всего может произойти. Хорошо, что разбирают все детали, и, насколько я знаю, затянули процесс не кто‑то, а ее юристы», — сказала Бестемьянова.

Скандал вокруг Валиевой разгорелся на Олимпийских играх в Пекине, когда после победы в командных соревнованиях было объявлено, что в ее допинг-пробе обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина. Несмотря на это, ей разрешили выступить в личном первенстве, где она заняла четвертое место.

Дело Валиевой рассматривает CAS. Слушания состоялись в сентябре, но суд отложил рассмотрение дела до ноября для подготовки дополнительных документов. CAS вынесет заключение в конце января 2024 года.

Ранее в Госдуме заявили, что Россию пытаются загнобить с помощью Валиевой.

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